Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Febbraio 19, 2026
Home Serie B Serie B: le designazioni arbitrali della 26^ giornata

Serie B: le designazioni arbitrali della 26^ giornata

Gli arbitri di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
46
l’arbitro andrea colombo ( foto di salvatore fornelli )
L’ARBITRO ANDREA COLOMBO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito le designazioni arbitrali della 26^ giornata:

FROSINONE – EMPOLI Venerdì 20/02 h. 20:30

MUCERA

GARZELLI – CORTESE

IV:      PERRI

VAR:  GHERSINI

AVAR:   GUALTIERI

 

MANTOVA – SAMPDORIA h. 15:00

BONACINA

CAVALLINA – ZEZZA

IV:      MIGLIORINI

VAR:   BARONI

AVAR:    DI VUOLO

 

PADOVA – BARI h. 15:00

COLLU

SCATRAGLI – EMMANUELE

IV:       TURRINI

VAR:  SANTORO

AVAR:    PEZZUTO

 

PALERMO – SUDTIROL h. 15:00

CREZZINI (foto)

TRINCHIERI – GALIMBERTI

IV:     LUONGO

VAR:   MERAVIGLIA

AVAR:    PRENNA

 

VENEZIA – PESCARA h. 15:00

ARENA

FONTEMURATO – BELSANTI

IV:      ZANOTTI

VAR:   MONALDI

AVAR:    DEL GIOVANE

 

VIRTUS ENTELLA – CATANZARO h. 15:00

PERENZONI

LUCIANI – SCARPA

IV:     TERRIBILE

VAR: VOLPI

AVAR: NASCA

 

CESENA – SPEZIA h. 17:15

DI MARCO

MONACO – SANTAROSSA

IV:     ALLEGRETTA

VAR:    COSSO

AVAR:     SERRA

 

CARRARESE – MONZA h. 19:30

ABISSO

MOKHTAR – RINALDI

IV:     DI MARIO

VAR:     GIUA

AVAR:      PRONTERA

 

JUVE STABIA – MODENA Domenica 22/02 h. 15:00

AYROLDI

MONDIN – ZANELLATI

IV:       ESPOSITO

VAR:     SERRA

AVAR: PAGANESSI

 

REGGIANA – AVELLINO Domenica 22/02 h. 17:15

TREMOLADA

CAPALDO – REGATTIERI

IV:       CALZAVARA

VAR:     RUTELLA

AVAR:   GARIGLIO

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598