Oggi i due recuperi della 3^ giornata di Serie B

Oggi si giocano i due recuperi della 3^ giornata di Serie B, a Como c’è il sentitissimo derby contro il Lecco, Fabregas vuole la seconda vittoria consecutiva per avvicinarsi alla vetta, il Lecco avrà in campo un Crociata in più. Il Sudtirol dopo le due sconfitte consecutive vuol tornare a fare punti contro un Brescia che a Pisa è parso in netta ripresa.

Sudtirol-Brescia, le probabili formazioni

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Ghiringhelli, Masiello, Davi; Casiraghi, Tait, Broh, Peeters; Pecorino, Merkaj. Allenatore: Bisoli.

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Adorni, Papetti, Mangraviti; Dickmann, van de Looi, Bertagnoli, Huard; Bjarnason, Olzer; Borrelli. All. Maran

Como-Lecco, le probabili formazioni

COMO (3-4-2-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Iovine, Baselli, Bellemo, Ioannou; Da Cunha, Verdi; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

LECCO (4-3-3): Saracco, Degli Innocenti, Celjak, Bianconi, Caporale; Crociata, Sersanti, Ionita; Lepore, Novakovich, Buso. Allenatore: Bonazzoli