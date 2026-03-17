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martedì, Marzo 17, 2026
Home Serie B Serie B: programma ed arbitri della 31^ giornata

Serie B: programma ed arbitri della 31^ giornata

La 31^ giornata si apre con Palermo-Juve Stabia

Di
Salvatore Ciotta
-
30
serie a enilive 2024 2025: roma vs empoli
LA GRINTA DELL’ARBITRO LUCA ZUFFERLI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito programma ed arbitri della 31^ giornata del campionato di Serie B:

PALERMO – JUVE STABIA h 19:00

DIONISI

ROSSI C. – BARONE

IV:      RISPOLI

VAR:  SERRA

AVAR:   GUALTIERI

 

CATANZARO – MODENA h. 20:00

PICCININI

MASTRODONATO – POLITI

IV:      ARENA

VAR:   GHERSINI

AVAR:    SANTORO

 

MANTOVA – CESENA h. 20:00

ZANOTTI

CORTESE – REGATTIERI

IV:       CERBASI

VAR:  GIUA

AVAR:    PRONTERA

 

REGGIANA – MONZA h. 20:00

MUCERA

DI GIACINTO – EL FILALI

IV:     TURRINI

VAR:   DI PAOLO

AVAR:    NASCA

 

SPEZIA – EMPOLI h. 20:00

MASSIMI

RICCI – MINIUTTI

IV:      TREMOLADA

VAR:   MERAVIGLIA

AVAR:    VOLPI

 

VENEZIA – PADOVA h. 20:00

CREZZINI (foto)

GIUGGIOLI – GRASSO

IV:     DE ANGELI

VAR: MARINI

AVAR: BARONI

 

FROSINONE – BARI Mercoledì 18/03 h. 19:00

MARESCA

BACCINI – FONTANI

IV:     FELICIANI

VAR:    PATERNA

AVAR:     COSSO

 

AVELLINO – SUDTIROL Mercoledì 18/03 h. 20:00

GALIPO’

NIEDDA – PASCARELLA

IV:     MADONIA

VAR:     MONALDI

AVAR:      DI VUOLO

 

CARRARESE – SAMPDORIA Mercoledì 18/03 h. 20:00

ABISSO

BIFFI – SCARPA

IV:       PERRI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:  PAGANESSI

 

PESCARA – VIRTUS ENTELLA Mercoledì 18/03 h. 20:00

PEZZUTO

PALERMO – COLAIANNI

IV:       MASTRODOMENICO

VAR:     AURELIANO (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:   RUTELLA (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

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