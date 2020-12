Serie B: risultati e classifica della 9^ giornata

Salernitana capolista solitaria, la Spal vince a Chiavari

La Spal nel posticipo del lunedì espugna il campo dell’Entella grazie ad una rete di Di Francesco e si porta al secondo posto in classifica con una gara da recuperare.Pareggio nella gara di domenica tra Reggiana e Cremonese. I padroni di casa, in vantaggio con il gol di Costa in apertura di gara, rimangono in dieci nel secondo tempo. Ne approfittano gli ospiti che pareggiano al 90′ con Strizzolo. La Salernitana espugna Cosenza grazie al quarto gol in campionato di Tutino e conquista la vetta del campionato con 20 punti.

Risultati 9^ giornata Serie B 2020/21

Chievo-Lecce 1-2

Brescia-Frosinone 1-2

Empoli-Vicenza 2-2

Pescara-Pordenone 0-2

Pisa-Cittadella 1-4

Venezia-Ascoli 2-1

Monza-Reggina 1-0

Reggiana-Cremonese 1-1

Cosenza-Salernitana 0-1

Entella-SPAL 0-1

Classifica Serie B 2020/21

Salernitana 20

Lecce 18

Empoli 18

Spal 18 *

Venezia 17

Frosinone 16

Cittadella 14 *

Chievo 14 *

Monza 13*

Pordenone 12

Brescia 9 *

Cosenza 8

Reggiana 8 *

Vicenza 7 **

Reggina 7

Pisa 7 *

Ascoli 5 *

Entella 5 *

Cremonese 4 *

Pescara 4

*una partita in meno

*due partite in meno