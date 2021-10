Serie C protagonista del fine settimana calcistico

Attraverso i canali ufficiali dell’AIA arrivano le designazioni arbitrali per l’8^ giornata di Serie C. Eccole suddivise per gironi:

GIRONE A

Seregno-Mantova: Bitonti di Bologna

Trento-Fiorenzuola: Crezzini di Siena

AlbinoLeffe-Renate: Djurdjevic di Trieste

Lecco-Padova: Cascone di Nocera Inferiore

SudTirol-Giana Erminio: Vergaro di Bari

Legnago Salus-Pergolettese: Villa di Rimini

Pro Sesto-Pro Patria: Bordin di Bassano del Grappa

Pro Vercelli-Feralpisalò: Baratta di Rossano

Virtus Verona-Triestina: Scarpa di Collegno

GIRONE B

Montevarchi-Modena: Maggio di Lodi

Cesena-Ancona Matelica: Saia di Palermo

Fermana-Siena: Zucchetti di Foligno

Gubbio-Pontedera: Marotta di Sapri

Imolese-Carrarese: Gauzolino di Torino

Lucchese-Vis Pesaro: Catanoso di Reggio Calabria

Pistoiese-Teramo: Ubaldi di Roma 1

Reggiana-Olbia: Di Graci di Como

Virtus Entella-Pescara: Gualtieri di Asti

Viterbese-Grosseto: Cavaliere di Paola