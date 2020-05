Serie A, la FIGC proroga la sospensione fino al 14 giugno 2020

Serie A FIGC proroga sospensione fino al 14 giugno

Il conto alla rovescia prosegue inesorabile e il rischio di non riuscire a portare a termine il campionato di Serie A nei tempi previsti si fa sempre più concreta. Senza una deroga, infatti, appare difficile che la Serie A possa tornare in campo il 13 giugno visto che il Dpcm del 17 maggio firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte vieta fino al 14 giugno ogni competizione sportiva. La FIGC preso atto del decreto ha sospeso le attività sportive e senza un deroga la prima data utile per ripartire potrebbe essere il 20 giugno.

Serie A FIGC: la nota ufficiale

La FIGC, preso atto delle determinazioni assunte nel DPCM del 17 maggio recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto, nelle more di ogni ulteriore e auspicabile decisione della autorità competenti a riguardo, ha prorogato la sospensione dell’attività sportiva fino al 14 giugno 2020″. Lo si legge in una nota della FIGC.