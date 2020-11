Roma, Dzeko sui social: “Finalmente negativo!”

L’attaccante bosniaco è risultato negativo al tampone di stamattina

Buone notizie per Paulo Fonseca: Edinz Dzeko è risultato negativo al tampone. Dopo 18 giorni dalla sua positività, l’attaccante bosniaco ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram di essere guarito: “Finalmente negativo. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene. Daje Roma”. Adesso Dzeko si sottoporrà alle visite mediche di idoneità e poi potrà tornare ad allenarsi con il gruppo. In vista della delicata sfida contro il Napoli, Fonseca ritrova il suo capiatno.