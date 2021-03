Serse Cosmi al Crotone, sarà lui il nuovo tecnico dei calabresi

Serse Cosmi al Crotone

Il Crotone ha esonerato Stroppa, con tanto di ringraziamenti e saluti, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito web e, a breve, annuncerà l’arrivo del nuovo allenatore che guiderà la squadra già da domani: Serse Cosmi.

Crotone, intesa con Cosmi

Salutato Stroppa, ecco che a breve si inserirà Serse Cosmi. Il tecnico che ha allenato come ultima squadra il Perugia guiderà i calabresi. Con il Club rossoblù è stata subito trovata l’intesa economica, secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport mancano soltanto gli ultimi dettagli ed è in arrivo. In attesa del comunicato ufficiale, Cosmi dovrebbe inserirsi subito e martedì potrebbe già svolgere il primo allenamento con la squadra. La società calabrese dovrebbe ingaggiare il tecnico fino al termine della stagione per poi ripartire con nuovi progetti nel prossimo campionato.