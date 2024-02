Shakhtar Donetsk-Marsiglia, probabili formazioni e dove vederla

Play-off di UEFA Europa League sul neutro del Volksparkstadion di Amburgo, attuale casa dello Shakhtar Donetsk nella competizione, arriva l’Olympique Marsiglia di Gennaro Gattuso. Ucraini retrocessi dalla Champions League, dopo il terzo posto raggiunto nel Gruppo H, alle spalle di Barcellona e Porto. Dall’altra parte i francesi, secondi nel Gruppo B di Europa League, dietro al Brighton di De Zerbi. Il match, in programma giovedì alle 18.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport (253); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Marsiglia:

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Dmytro Riznyk, Konoplya, Bondar, Rakitskiy, Matvienko; Stepanenko; Kryskiv, Sudakov, Bondarenko, Zubkov; Sikan. All. Pusic.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez, Meite, Gigot, Balerdi, Merlin; Ounahi, Harit, Onana; Luis Henrique, Aubameyang, Ndiaye. All. Gattuso.