Trasferta importantissima per il Liverpool di Jürgen Klopp sul campo dell’ultima in classifica, Sheffield United. I Reds, reduci dalla straordinaria sfida contro il Fulham di domenica, devono vincere per restare ancorati alle prime posizioni. Diversamente, lo Sheffield United ha raccolto soltanto 5 punti in 14 gare disputate ed è stato sconfitto per 5-0 da Burnley nella precedente uscita. L’ultimo precedente disputato a Bramall Lane, risalente al febbraio 2021, è terminato 0-2 per gli ospiti. Il match, in programma mercoledì alle 20.30, sarà visibile, non integralmente, nel programma Diretta Gol Premier League su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SHEFFIELD UNITED (3-4-2-1): Foderingham; Ahmedhodzic, Trusty, Robinson; Bogle, Souza, Norwood, Larouci; Hamer, McAtee; Archer. All. Heckingbottom.