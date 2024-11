Si chiude la settima edizione del Social Football Summit

Social Football Summit, il grande successo dell’edizione 2024

Si conclude, con risultati altamente positivi, la settima edizione del Social Football Summit. L’evento, interamente dedicato alla Football Industry, unico nel suo genere in Italia, si è tenuto presso lo Stadio Olimpico di Roma, alla presenza di “oltre 60 panel, con più di 150 speaker e la partecipazione di oltre 4.000 mila, tra professionisti del settore, dirigenti, giornalisti, studenti e appassionati”.

Tante le figure di rilievo del mondo calcistico, dai due UEFA, Michele Uva e Giorgio Marchetti, al Presidente della Lega Serie A, Luigi Siervo, al Presidente de LaLiga, Javier Tabes, e alla cospicua partecipazione di rappresentanze di club quali: Atlético de Madrid, Real Betis, Juventus, West Ham, Barcellona, Inter, Milan, Chelsea, Napoli, Roma, Manchester United, Banaat FC, OM, Como Brighton e Udinese.

Si è parlato del temi centrali del futuro del calcio, toccando argomenti come la sostenibilità, l’intelligenza artificiale, i diritti televisivi, i nuovi modelli di intrattenimento e le nuove tecnologie. Vi è stata, tramite la collaborazione con l’AIL, una centralità nel discorso sull’inclusione sociale, iniziativa promossa “con forza” dal Summit.

Nella serata del 19 novembre c’è stato il ritorno degli SFS Awards. Tenutosi alla Promoteca del Campidoglio, dove sono stati consegnati diversi riconoscimenti, tra cui quello all’Atlético Madrid, “vincitore del premio “Best Digital and Social Media Team Club”, e quello a “Sofie Junge Pedersen, riconosciuta per il suo impegno per l’ambiente e il premio “Female Leadership in Football Award” in memoria di Emanuela Perinetti a Clara Simonini”

Altro momento importante della manifestazione è stata la competizione del SFS Extra Time Almaviva – tra otto startup innovative – vinta da Pick Eat, una realtà nata dalla collaborazione fra studenti dell’Università di Genova, Politecnico di Torino e Università di Milano-Bicocca.

Sul finale, l’organizzazione del Social Summit ha voluto ringraziare “le Istituzioni Sport e Salute, FIGC, Regione Lazio e Roma Capitale, gli oltre 70 aziende tra partner e sponsor”, proiettandosi già verso l’ottava edizione del 2025.