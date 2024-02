Simeone sfida il Milan: “Sarà una partita chiave. Ce la giocheremo come sempre”

Intervistato a Radio Kiss Kiss, Giovanni Simeone, attaccante del Napoli ha detto la sua in vista della sfida col Milan di domenica prossima: “È stata una vittoria importantissima, più di quanto si possa immaginare. Parlavo con mia moglie mentre guardavo la partita della Fiorentina, dicevo che questo match col Verona sarebbe stato importantissimo per noi. È arrivata una vittoria e bisogna continuare così, cercando di migliore sempre più”.

Simeone: “Milan? Non deve esserci pressione”

E poi ancora: “Modulo? Dipende dall’avversario, contro una squadra che si chiude dietro fare il 4-3-3 ti dà più occasioni perché il campo si apre di più. Contro squadre che attaccano invece l’idea è di provare il 3-5-2 che potrebbe aiutare tanto. Milan? Non deve esserci pressione. È una partita chiave, ma ora abbiamo ripreso a vincere e questo deve aiutarci. Non sarà la svolta se vinciamo e non sarà un danno se perdiamo, ce la giocheremo provando a essere forti e fare punti”.