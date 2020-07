Volley Mercato, Simone Falgari approda a Monza: chiuso il roster dei brianzoli – VIDEO

Simone Falgari è un giocatore della Vero Volley Monza. Lo schiacciatore bergamasco, già protagonista di due buone stagioni al Consorzio Vero Volley dal 2017 al 2019 in Serie B maschile, torna a “casa” per vivere la sua prima avventura nell’olimpo del volley italiano. Falgari, il cui cartellino è di proprietà della realtà monzese, è la tredicesima e ultima pedina del roster della Vero Volley Monza, dopo gli acquisti di Lagumdzija, Davyskiba, Brunetti, Holt e le conferme di Orduna, Beretta, Federici, Dzavoronok, Calligaro, Galassi, Sedlacek e Ramirez Pita che parteciperà alla 76esima edizione della SuperLega Credem Banca.

Simone Falgari è nato a Bergamo. I primi anni di pallavolo li disputa con la Nuova Almevilla. Poi, dopo un paio di anni al Volley Segrate 1978, nella stagione 2016-2017 si trasferisce a Trento, per giocare nelle giovanili della Trentino Volley. Nell’estate del 2017 si laurea campione d’Europa con la nazionale italiana Under 17. Nell’annata sportiva 2017-2018 viene acquistato dal Consorzio Vero Volley, realtà che lo plasma da opposto a schiacciatore e con la quale disputa due buone stagioni tra campionati giovanili e Serie B maschile. Ora per Falgari, dopo un anno in prestito in B a Concorezzo, è arrivato il momento della prima avventura nella massima serie di volley italiano, la SuperLega Credem Banca, con la casacca della Vero Volley Monza.

Le parole del nuovo schiacciatore dei brianzoli

“Sono molto contento di tornare ad essere un giocatore del Consorzio Vero Volley e soprattutto di indossare la maglia della prima squadra maschile – ha dichiarato Simone Falgari, schiacciatore della Vero Volley Monza -. Sono pronto per una nuova stagione e spero lo siano anche tutti i tifosi. Ringrazio la società e lo staff per aver creduto in me e per avermi dato questa grande possibilità. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

“Simone è un atleta che conosciamo molto bene, avendo giocato con successo nelle nostre giovanili per due stagioni – ha commentato il direttore sportivo del Consorzio Vero Volley, Claudio Bonati -. C’è grande soddisfazione nel vedere un altro giocatore che è cresciuto nel nostro vivaio arrivare in prima squadra. Per lui sarà la prima esperienza in SuperLega: un’opportunità importante per migliorare dal punto di vista tecnico e umano”.

LA SCHEDA DI SIMONE FALGARI

Simone Falgari Nato a Bergamo Il 30 aprile 2001 Ruolo Schiacciatore

Altezza 190 cm

CARRIERA

2016-2017 Diatec Trentino Giov.

2017-2018 Veneto Gas & Power Milano BM

2018-2019 Euro Hotel Residence Volley Milano BM

2019-2020 Concorezzo BM

2020-2021 VERO VOLLEY MONZA A1M