Siviglia-Almeria, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale de La Liga: il Siviglia ospita l’Almeria, questo pomeriggio alle 19. Andalusi in ripresa, dopo tre sconfitte nelle prime tre giornate, hanno ottenuto una vittoria, contro il Las Palmas, e un pareggio esterno, con l’Osasuna, nelle ultime gare disputate. Di fronte alla formazione di Mendilabar c’è l’Almeria, avversario non proibitivo, ultimo in classifica a due punti. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Salas, Nemanja Gudelj, Bade, Navas; Rakitic, Jordan; Lukebakio, Torres, Ocampos; Mir. All. Mendilibar

ALMERIA (4-2-3-1): Maximiano; Chumi, Montes, Gonzalez, Akieme; Lopy, Robertone; Embarba, Melero, Arribas; Suarez. All. Moreno