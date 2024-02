Siviglia-Atletico Madrid, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Siviglia e Atletico Madrid, in programma domenica 11 febbraio 2024 alle 18:30, si preannuncia come un incontro cruciale per entrambe le squadre, con il Siviglia che cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione e l’Atletico Madrid che punta a mantenere la pressione sulle squadre in vetta alla classifica della Liga. Il match si svolgerà allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán​​​​​​.