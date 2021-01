Siviglia, Papu: “Felice di giocare nella squadra di D10S”

Gomez con il Siviglia fino al 2024

Papu Gomez ha detto addio all’Italia e inizia la sua nuova avventura in Spagna, al Siviglia. Il giocatore ha firmato un contratto con il club spagnolo fino al 2024 e dovrebbe esordire sabato, nella gara contro l’Eibar in trasferta.

Le prime parole del Papu in biancorosso

Alejandro Dario Gomez, meglio conosciuto come il Papu, si è presentato così ai tifosi della sua nuova squadra: “Non so se sia destino, ma ho parlato con tanti ragazzi che hanno giocato qui e altri che hanno vissuto in questa città e tutti me ne hanno parlato sempre molto bene. Questo club ha una storia bellissima con tanti argentini che sono passati da queste parti. Quasi tutti hanno lasciato il segno e adesso toccherà a me proseguire su questa strada. E poi è un grande orgoglio vestire la stessa maglia che ha vestito Maradona”. Nessuno l’avrebbe mai detto, sembrava un matrimonio solido quello con l’Atalanta, ma tutto può cambiare e l’argentino ne è la dimostrazione. Adesso, che ha detto addio all’Atalanta, il suo obiettivo e dare il massimo a Siviglia, dove Gomez si è presentato emozionato davanti ai cronisti, parlando con il cuore: “È stato tutto un po’ sorprendente. Per me è una nuova avventura, in un grande club come il Siviglia. La vita in un altro Paese cambia completamente, ma sono molto felice ed emozionato. Sarà una bella sfida per me”. Devo adattarmi presto, anche se ho sempre guardato il calcio spagnolo e un po’ lo conosco. Sarà un’avventura entusiasmante, voglio realizzare cose importanti con il Siviglia e cercare di dare il massimo per portare il club a successi mai ottenuti”