Queste le probabili formazioni in vista della sfida di questa sera tra Slavia Praga e Fenerbahce, con la squadra di Mourinho che cerca una vittoria per ritrovare i 3 punti in Europa League.

Slavia Praga-Fenerbahce, le probabili formazioni:

Slavia Praha (3-4-3) :Kinsky; Holes, Ogbu, Zima; Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf; Provod, Chory, Chytil. All: Trpisovsky.

Fenerbahçe (4-2-3-1):Livakovic; Osayi, Akaydin, Djiku, Muldur; Fred, Amrabat; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; Dzeko