Slovenia-Serbia, probabili formazioni e dove vederla

Il pareggio tra Slovenia e Danimarca alla prima giornata tiene completamente aperto il gruppo C. La Serbia ha giocato un’ottima partita ma c’è bisogno di vincere per avere il favore dei pronostici all’ultima giornata per il passaggio del turno. Il match dell’Allianz Arena sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo giovedì 20 giugno alle ore 15.

Probabili formazioni Slovenia-Serbia

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko. All. Kek

SERBIA (3-5-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Lukic, Mladenovic; Vlahovic, Mitrovic. All. Stojkovic