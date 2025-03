Sofferenza Lazio: il pari contro il Viktoria Plzen è il pass per i quarti di finale di Europa League (1-1)

Partita molto fisica all’Olimpico, con la Lazio in evidente difficoltà nei primi minuti di gioco nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. Proteste per un fallaccio di Dweh ai danni di Zaccagni dopo quindici secondi di gioco, ritenuto da rosso dalla panchina biancoceleste, ma il VAR decide di non intervenire per modificare la decisione di campo. Dopo un inizio di ripresa incoraggiante, i padroni di casa si ritrovano in svantaggio, ma dopo un lunghissimo assedio, trovano il pareggio con il terzo gol consecutivo di Alessio Romagnoli. Lazio che, con le unghie e con i denti, si guadagna il passaggio ai quarti di finale dove incontrerà i norvegesi del Bodø/Glimt.

Lazio – Viktoria Plzen, approccio aggressivo degli ospiti e biancocelesti in difficoltà

Partita tesissima all’Olimpico, come sottolineato dai due cartellini gialli estratti dal direttore di gara nei primi due minuti: prima per l’entrataccia di Dweh ai danni di Zaccagni, reputata nei limiti del regolamento anche dal VAR e poi, nell’azione successiva, per Marusic. Gioco spezzettato per via dei numerosi falli da ambo le parti, ma la prima vera occasione da gol arriva per gli ospiti: all’11, Provedel sbaglia un appoggio verso i suoi difensori, Vydra recupera palla e scaglia un destro che si stampa sulla traversa. Dopo un tentativo di Durosinmi andato largo, la Lazio riparte e va vicina al vantaggio: al 21′ Isaksen parte dal centrocampo, arriva in area e scarica il pallone verso Pedro, il quale scaglia un mancino velenoso verso il secondo palo mandato in angolo dal portiere del Plzen. Due minuti dopo, Castellanos controlla bene un pallone lanciatogli da Pedro, ma la sua conclusione finisce alta. Col passare dei minuti i biancocelesti continuano a macinare gioco e anche Nuno Tavares, al 25′, ci prova da fuori area con una fucilata che sfiora il palo alla sinistra del portiere. Al 39′ la difesa biancoceleste rischia un altro patatrac: Guendouzi imposta male per Tavares che viene anticipato da un avversario e permette al Plzen di arrivare nell’area laziale, ma il tentativo di Vydra viene intercettato dalla retroguardia biancoceleste. L’ultimo sussulto del primo tempo arriva ancora una volta dalla squadra ospite: Cerv scaglia un destro forte e potente all’indirizzo di Provedel, con il portiere bravo a rispondere presente in due tempi.

Lazio – Viktoria Plzen, il Plzen passa in vantaggio ma Romagnoli la recupera

Nonostante un inizio di secondo tempo incoraggiante per la Lazio, sono i cechi a trovare la via della rete. Al 51′, il Viktoria approfitta dell’ennesima distrazione difensiva dei biancocelesti: Durosimni fa da sponda su un cross proveniente dalla sinistra e Sulc è liberissimo di battere Provedel con un destro sotto la traversa. La Lazio reagisce quasi immediatamente, ma il sinistro di Isaksen è facile preda del portiere avversario. I padroni di casa spingono e cercano di aggredire gli ospiti con raffiche di cross diretti all’interno dell’area, ma la difesa del Plzen è brava a respingere. Al 63′ Tavares cerca nuovamente la rete dal limite dell’area, ma ancora una volta il suo tentativo non centra lo specchio della porta. La Lazio prova la via del palleggio e dopo un bello scambio tra Isaksen, Pedro e Lazzari quest’ultimo mette una palla in mezzo arpionata miracolosamente da Zaccagni, ma il tutto si perde in un nulla di fatto. Un pimpante Isaksen continua a spingere sulla fascia destra e al 73′ tenta un nuovo cross che trova la testa di Vecino, ma la palla, deviata, finisce in corner. Sugli sviluppi del corner, arriva un altro cross: Zaccagni la mette in mezzo dalla destra, Romagnoli prolunga di testa sul secondo palo ma Dia non riesce ad arrivare sul pallone. Dopo un lungo assedio, la Lazio trova il gol al 76′: su calcio d’angolo, Romagnoli trova l’incornata vincente, deviata anche da Vydra, che oltrepassa la linea di porta nonostante il tentativo di Jedlicka di bloccare la palla con l’ausilio del palo. Finale di partita equilibrato: nonostante gli ospiti spingano per trovare la rete del nuovo vantaggio, la Lazio è brava a tenere il risultato inchiodato sull 1-1.

Lazio – Viktoria Plzen, il tabellino

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Patric (79′ Gila), Romagnoli, Tavares (67′ Lazzari); Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro (79′ Dele-Bashiru), Zaccagni; Castellanos (67′ Dia). All. Baroni.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic (86′ Kopic), Cerv, Kalvach (86′ Panos), Cadu (78′ Doski); Vydra (78′ Sojka), Sulc; Durosinmi (72′ Adu). All. Koubek.

Reti: 51′ Sulc (VP), 76′ Romagnoli (L)

Ammoniti: 1′ Dweh (VP), 2′ Marusic (L), 39′ Durosinmi (VP), 68′ Vecino (L)

Espulsi: nessuno.