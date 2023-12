Un super Sommer si conferma una sicurezza, arrivato in estate per sostituire Onana il portiere svizzero sta regalando prestazioni super e si conferma una sicurezza.

Sommer, che numero 1

Altra prestazione da vero numero 1 sul campo del Napoli, due interventi da incorniciare per il numero 1 interista protagonista della vittoria contro i campioni d’Italia. Una sorpresa positiva e una mossa di mercato da 10 e lode. Onana nel mirino della critica in Premier League, un Sommer che si conquista le copertine in Italia.