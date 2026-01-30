Sorteggi Champions League: Bodo-Inter, Galatasaray-Juve e Borussia Dortmund-Atalanta

Sorteggio avvenuto, niente Mou per l’Inter. Galatasaray per la Juve, l’Atalanta pesca il Dortmund

IL TABELLONE DEI PLAYOFF:

BENFICA-REAL MADRID

BODO GLIMT-INTER

MONACO-PSG

QARABAG-NEWCASTLE

GALATASARAY-JUVENTUS

BRUGES-ATLETICO MADRID

BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA

OLYMPIACOS-LEVERKUSEN

Le regole del sorteggio – In base al piazzamento, i club teste di serie, a coppie, sono stati abbinati a club non teste di serie, sempre a coppie: squadre 9 o 10 contro squadre 23 o 24 e così via. Lo stesso criterio sarà poi applicato anche per gli ottavi di finale dove, come detto, il tasso di difficoltà aumenterà notevolmente per Inter, Juve e Atalanta. Agli spareggi, tutte e tre saranno teste di serie e affronteranno quindi il ritorno in casa.

Il calendario

Playoff andata: 17/18 febbraio (trasferta). Ritorno: 24/25 febbraio (casa)

(Eventuali) Ottavi andata: 10/11 marzo (casa). Ritorno: 17/18 marzo (trasferta)