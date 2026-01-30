Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Gennaio 30, 2026
Home Serie A Sorteggi Champions League: Bodo-Inter, Galatasaray-Juve e Borussia Dortmund-Atalanta

Sorteggi Champions League: Bodo-Inter, Galatasaray-Juve e Borussia Dortmund-Atalanta

Di
Francesco Mario Fontana
-
102
uefa champions league 2025 2026: napoli vs chelsea
IL PALONE DELLA CHAMPIONS LEAGUE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Sorteggio avvenuto, niente Mou per l’Inter. Galatasaray per la Juve, l’Atalanta pesca il Dortmund

IL TABELLONE DEI PLAYOFF:

BENFICA-REAL MADRID
BODO GLIMT-INTER
MONACO-PSG
QARABAG-NEWCASTLE
GALATASARAY-JUVENTUS
BRUGES-ATLETICO MADRID
BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA
OLYMPIACOS-LEVERKUSEN

Le regole del sorteggio – In base al piazzamento, i club teste di serie, a coppie, sono stati abbinati a club non teste di serie, sempre a coppie: squadre 9 o 10 contro squadre 23 o 24 e così via. Lo stesso criterio sarà poi applicato anche per gli ottavi di finale dove, come detto, il tasso di difficoltà aumenterà notevolmente per Inter, Juve e Atalanta. Agli spareggi, tutte e tre saranno teste di serie e affronteranno quindi il ritorno in casa.

Il calendario

Playoff andata: 17/18 febbraio (trasferta). Ritorno: 24/25 febbraio (casa)
(Eventuali) Ottavi andata: 10/11 marzo (casa). Ritorno: 17/18 marzo (trasferta)

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598