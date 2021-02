Sorteggio Milan-United, Pioli: “Una gara stimolante e motivante”

Sorteggio Milan-United

Ai sorteggi di Nyon, validi per gli ottavi di finale di Europa League, il Milan pesca il Manchester United. Poteva andare meglio per i rossoneri, un sorteggio che però non abbatte il morale della squadra, soprattutto di Stefano Pioli, che afferma: “Sarà una gara stimolante”.

Stefano Pioli: “Gara stimolante contro lo United”

Una breve dichiarazione dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, sul sorteggio in Svizzera per i prossimi ottavi di finale di Europa League: “Per noi sarà una gara stimolante e motivante, affrontiamo la grande favorita della competizione. Il Manchester United è un avversario e uno stadio che ricordano momenti gloriosi della nostra storia”. I precedenti tra le due formazioni sono 10. Cinque vittorie a testa e nessun pareggio fino ad oggi. Per quanto riguarda i 5 i successi del Milan, ricordiamo la partita del 2 maggio del 2007, quando i rossoneri hanno battuto i Red Devils per 3-0, ottenendo così la finale di Champions League ad Atene contro il Liverpool. I precedenti del Manchester United vede cinque successi, ultimo il 4-0 all’Old Trafford nel 2010. Al momento non si contano pareggi tra le due compagini, che si sfideranno ora per gli ottavi di finale di Europa League, con andata l’11 marzo e il ritorno il 18.