Spalletti: “Ho già in mente l’undici di domani, faremo 7-8 cambi. Raspadori titolare”

Maglia da titolare per l'attaccante del Napoli

“Ho già in mente l’undici da schierare. Mi aspetto un altro step, è un confronto più difficile, loro hanno qualità, garra, rapidità, tenacia e tecnica. Sarà un test importante e sono curioso di vedere che poi si applichino le cose di cui abbiamo parlato nell’analisi della partita con il Venezuela. Lo spirito del gruppo mi piace, sono vicini ai comportamenti corretti che ci vogliono”. Sono queste le parole di Luciano Spalletti ai canali ufficiali della Figc in vista della sfida contro l’Ecuador.

Spalletti: “Domani tocca a Raspadori”

E poi ancora ai microfoni di Sky Sport, il ct ha parlato dell’attacco: “Retegui ha fatto vedere di essere un calciatore perfetto per quel ruolo. Durante le convocazioni precedenti non era a disposizione perché infortunato, ma col Venezuela ha fatto due grandissimi gol e un lavoro importante per la squadra. Domani partirà però dall’inizio Raspadori, cambieremo 7-8 calciatori, anche 9”.