Spalletti: “Napoli da scudetto? Non ci nascondiamo…”

Napoli da scudetto? Spalletti dice si…

Il tecnico del Napoli non si nasconde, la corsa scudetto vedrà gli azzurri protagonisti. Ecco le parole di Spalletti: “Ci sentiamo avvolti da questo affetto della nostra città e dei nostri tifosi. Abbiamo però la consapevolezza che ci sono dei momenti in cui si possono fare più punti e altri meno. Noi la viviamo con totale equilibrio. Non vogliamo nasconderci da niente. Quello dei candidati alla prima posizione e’ un condominio di sette squadre e vogliamo assumerci il peso dei nostri millesimali ma non vogliamo le quote degli altri, sono le stesse quote. Poi ci sono momenti dove si fa meglio e altri dove si fa peggio. E dobbiamo essere pronti a tutto”