Tutto quello che è successo tra Sparta Praga e Milan

Il Milan ha battuto 1-0 in trasferta lo Sparta Praga nell’incontro valido per la sesta e ultima giornata del Girone H di Europa League. Decisiva la rete di Hauge al 23′ del primo tempo. I padroni di casa hanno chiuso in dieci per l’espulsione di Plechaty (77′). I rossoneri accedono ai sedicesimi da primi del girone.

Sparta Praga Milan 0-1 tabellino e highlights

RETE: 23′ Hauge

SPARTA PRAGA (3-5-2): Heka, Vitik, Plechaty, Lischka, Wieaner, Sacek (82′ Krejci) , Souchek, Karabec (45′ Krejci), Polidar, Michev (65′ Moberg-Karlsson), Plasvaic (65′ Julis). A disposizione: Nita, Holec, Hanousek, Travnik, Vidheim, GAbriel, Rynes. All.: Kotal

MILAN (4-2-3-1): Tatarușanu; Conti, Duarte, Kalulu, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, D. Maldini (78′ Kessié), Hauge; Colombo (67′ Rafael Leao). A disposizione: A. Donnarumma, Moleri, Calabria, Gabbia, Musacchio, Theo Hernandez, Kessie, Mionic, Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic. All.: Pioli.

AMMONITI: 15′ Sacek, 35′ Krunic, 44′ Polidar, 50′ Maldini, 77′ Heka, 85′ Castillejo

ESPULSO: 77′ Plechaty

ARBITRO: Siebert