Spezia-Brescia 0-1 Maran che sgambetto a D’Angelo, ed ora il Pisa può allungare

A La Spezia esce il risultato che non ti aspetti, il Brescia di Maran sbanca il Picco ed ora spera nella salvezza diretta, mentre i bianconeri crollano con una sola vittoria nelle ultime sette gare contro il Pisa, che domani ha un match point a Cosenza. Il risultato finale al Picco è fissato da una rete al 4′ di Borrelli che di testa in diagonale beffa Chichizola. Lo Spezia ci prova sopratutto nella ripresa a ribaltare il risultato, ma nel finale resta in dieci a causa dell’espulsione di Cassata per doppia ammonizione.

Il tabellino

Spezia-Brescia 0-1

Spezia: Chichizola L., Wisniewski P., Hristov P., Mateju A., Elia S., Kouda R., Nagy A., Bandinelli F., Reca A., Di Serio G., Esposito F.. A disposizione: Aurelio G., Benvenuto M., Bertola N., Candelari P., Cassata F., Colak A., Djankpata H., Falcinelli D., Giorgeschi S., Gori S., Lapadula G., Salvador F. Allenatore: D’Angelo L..

Brescia: Lezzerini L., Papetti A., Adorni D., Cistana A. (dal 39′ st Calvani G.), Dickmann L., Bisoli D., Verreth M. (dal 39′ st Besaggio M.), Corrado N. (dal 18′ st Jallow A.), Nuamah P. (dal 17′ st Bertagnoli M.), Borrelli G., Moncini G. (dal 38′ st Juric A.). A disposizione: Andrenacci L., Avella M., Bertagnoli M., Besaggio M., Bianchi F., Calvani G., D’Andrea L., Jallow A., Juric A., Maucci G., Muca Z. Allenatore: Maran R..

Reti: al 4′ pt Borrelli G. () .

Ammonizioni: al 18′ pt Mateju A. (), al 20′ pt Bandinelli F. (), al 35′ pt Verreth M. (), al 25′ st Cassata F. (), al 26′ st D’Angelo L. (), al 27′ st Adorni D. (), al 45’+1 st Besaggio M. ().

Espulsioni: al 28′ st Cassata F. ().