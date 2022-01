Spezia Sampdoria, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Un altro derby ligure di capitale importanza per entrambe le formazioni coinvolte. Con 22 punti lo Spezia vuole dare continuità al bel momento coronato dalle vittorie contro il Genoa (nello scontro diretto per la salvezza) e contro il Milan, all’ultimo secondo con la rete di Gyasi. La Sampdoria, invece, nonostante l’ottimo momento di Gabbiadini, si è fatta rimontare dal Torino nell’ultimo turno e i soli 20 punti in classifica non fanno star sereni i blucerchiati nel neo tecnico Giampaolo alla prima dal ritorno sulla panchina doriana.

Spezia Sampdoria, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Kiwior, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi

Sampdoria (3-5-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani; Candreva, Thorsby, Ekdal, Rincon, Augello; Gabbiadini, Caputo

Spezia Sampdoria, i precedenti

Tra le due squadre si registra un solo precedente tra tutte le competizioni al Picco di La Spezia. Si tratta della sfida dell’anno scorso con la vittoria dei bianconeri per 2-1 grazie alle reti di Terzi e Nzola (di Candreva il gol doriano). In casa della Sampdoria, invece, si registrano solo due precedenti relativi alle gare giocate al Ferraris tra questa e la passata stagione.

Spezia Sampdoria, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN