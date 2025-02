Spinazzola chiama, Angelino risponde. Roma – Napoli finisce 1 a 1

Un pari in zona Cesarini che tiene aperta la corsa scudetto

Roma – Napoli, pareggio in Zona Cesarini

Roma – Napoli regala emozioni, una sfida con una sorpresa iniziale, ampio turnover deciso da Ranieri. Giallorossi in formazione inedita e Napoli che passa con l’ex Spinazzola, gara in discesa? Cosi può sembrare. La Roma ci prova, il Napoli cerca il raddoppio. Nel finale, a risultato inchiodato sullo 0 a 1, ecco il gol dal pari, cross e gran gol di Angelino che al volo insacca all’angolino basso, nulla da fare per Meret. 1 a 1 che fa felice il popolo giallorosso, l’Inter ringrazia, la corsa scudetto resta apertissima.

IL TABELLINO

Roma-Napoli 1-1

Roma (4-3-3): Svilar 6; Rensch 5,5 (35′ st Baldanzi), Mancini 6, N’Dicka 6,5, Angelino 7; Koné 5,5 (11′ st Paredes 6,5), Cristante 5,5 (19′ st Dovbyk 6), Pisilli 5,5; Soulé 5, Shomurodov 5,5 (35′ st Dybala 6), El Shaarawy 5,5 (10′ st Saelemaekers 6,5).

Allenatore: Ranieri 6,5

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6,5, Spinazzola 7; Anguissa 6,5, Lobotka 6,5, McTominay 6; Politano 6 (41′ st Raspadori sv), Lukaku 5,5 (36′ st Simeone 5,5), Neres 6 (31′ st Mazzocchi 5,5).

Allenatore: Conte 6

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 29′ Spinazzola (N), 45’+2 st Angelino (R)

Ammoniti: Politano (N), Koné (R), Pisilli (R)

Espulsi: