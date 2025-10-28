Sport Paper TV, questa sera alle 22.00 su T9 | DIRETTA

Nuovo appuntamento con Sport Paper TV

Questa sera dalle 22.10 in poi, nuova puntata di Sport Paper TV. In compagnia di Roberta Pedrelli ed i suoi ospiti parleremo della nuova Juve post Tudor, dei posticipi che vedono in campo Napoli e Milan, di VAR e non solo. Sotto la lente dei nostri opinionisti, Roma, Lazio, Inter, Milan e Juventus. Una puntata da non perdere, in studio: Il direttore Daniele Amore, Adriano Tommasi, Giampiero Giuffrè e Quintiliano Giampietro. In collegamento Antonio Chiera. In contatto con i telespettatori il nostro Massimiliano Caccioptti. In diretta: sul canale 17 del digitale terrestre di T9 e in streaming su www.sportpaper.tv