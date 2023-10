Atalanta in campo in UEFA Europa League, ospite dello Sporting Lisbona. Ottimo la prima gara per i bergamaschi, che hanno superato per 2-0 il Raków Częstochowa, che vogliono confermarsi nella difficile trasferta portoghese. Esordio vincente contro lo Sturm Graz anche per lo Sporting di Amorim. Il match, in programma questo pomeriggio alle 18.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SPORTING LISBONA (4-2-3-1) – Adan; Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio; Hjulmand, Morita; Santos, Edward, Gonçalves; Paulinho. All. Ruben Amorim