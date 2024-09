Parte la nuova Champions League con Sporting Lisbona e Lille in campo. Modulo a 3 per le due squadre con Gyokeres e David come punto di forza, supportato dalle giocate di Zhegrova. La gara di domani sarà visibile su Sky Sport.

Sporting Lisbona-Lille, probabili formazioni e dove vederla:

SPORTING LISBONA (3-4-3): Kovacevic; Inacio, Quaresma, Diomande; Quenda, Hjulmand, Morita, Geny; Trincao, Gyokeres, Pedro Goncalves. All. Amorim.

LILLE (3-4-2-1): Chevalier; Alexsandro, Mandi, Diakite; Tiago Santos, Andre, Angel, Gudmundsson; Zhegrova, Cabella; David. All. Genesio.