Sporting Lisbona Manchester City, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Da campione di Portogallo e inserito nella prima fascia, lo Sporting Lisbona è riuscito a qualificarsi alle spalle dell’Ajax e superando il più quotato Borussia Dortmund. Ora i biancoverdi sono attesi da un’altra impresa, ovvero il Manchester City, una delle favorite alla vittorie finale. Saldamente in testa alla Premier League, la truppa di Guardiola si potrà ora concentrare sulla Champions League, altro obiettivo stagionale.

Sporting Lisbona Manchester City, le probabili formazioni

Sporting Lisbona (3-4-3): Adán; Inácio, Coates, Feddal; Porro, João Palhinha, Matheus, Reis; Pablo Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Aké; Rodri Hernández; Mahrez, De Bruyne, Bernando Silva, Foden; Sterling

Sporting Lisbona Manchester City, i precedenti

In Champions League questa sfida sarà il primo precedente tra Sporting Lisbona e Manchester City. Le due squadre si sono in passato affrontate in campo europeo, ma in Europa League. Bisogna tornare infatti a un decennio fa, alla stagione 11/12 quando il tabellone le fece incontrare agli ottavi di finale. I lusitani riuscirono a vincere all’andata per 1-0, in casa, grazie alla rete di Xandao. I citizens provarono a ribaltare il risultato nella sfida di ritorno, davanti al pubblico amico, ma vinsero soltanto per 3-2 (dopo essere stati sotto per 0-2) grazie alle reti di Aguero (doppietta) e Balotelli: un risultato che qualificò lo Sporting per via della regola dei gol in trasferta.

Sporting Lisbona Manchester City, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport.