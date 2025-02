Questa sera alle 21.30 nuova puntata di SportPaper TV

SportPaper TV, puntata da non perdere quella in onda questa sera, lunedi 17, sul 14 del digitale terrestre di RadioRoma News TV. Ospiti in studio Juan Bernabè e l’aquila Olympia. Tanti gli argomenti in programma, in compagnia di Roberta Pedrelli, il direttore di SportPaper Daniele Amore, Adriano Tommasi, in collegamento Samuel Tafesse e Federico Maria Santangelo.