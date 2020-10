Stadio Roma, la sindaca Raggi: “Lo Stadio si farà”

Tramite Facebook, la sindaca Raggi, ha parlato in relazione del progetto dello Stadio della Roma. Ecco le sue parole

Un argomento talmente spinoso negli ultimi anni che, oramai, anche i tifosi della Roma sembrano non credere più alla possibilità che il progetto vada in porto. A tal proposito, la sindaca della capitale Virginia Raggi, ha utilizzato il proprio profilo Facebook per dire la sua in merito.

Ecco le sue parole: “Voglio rassicurare cittadini e tifosi: lo stadio della Roma si farà. Noi vogliamo realizzarlo e siamo al lavoro per raggiungere questo obiettivo. Sappiamo benissimo cosa significherebbe per la nostra città, la sua economia e il suo sviluppo. Ma soprattutto per migliaia di persone che potranno avere un lavoro. In questo momento difficile serve un grande investimento per Roma. Noi ci siamo. Nessuno blocchi quest’opera”