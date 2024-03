Stasera torna SportPaper TV | con Roberta Pedrelli

Nuova puntata di SportPaper TV, questa sera alle 21.30 sul canale 14 del digitale terrestre di Radio Roma Television nuova puntata, 90 minuti di calcio in compagnia di Roberta Pedrelli. In studio il direttore di SportPaper Daniele Amore, l’agente Fifa Adriano Tommasi e i giornalisti Fabrizio Tomasello e Gabriele Fasan. In collegamento Giancarlo Capelli detto il ‘Barone’, una vita in rossonero e in curva sud.