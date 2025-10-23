Steaua Bucarest-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita

Il Bologna di Italiano fa visita allo Steaua Bucarest per la 3^ giornata di Europa League. Il match di oggi, 23 ottobre 2024, avrà fischio d’inizio alle ore 18:45.

Steaua Bucarest-Bologna, probabili formazioni

Lo Steaua Bucarest ha 3 vittorie e 3 sconfitte nelle sue ultime sei partite in tutte le competizioni, e sabato scorso ha perso per 2-1 la trasferta contro il Metaloglobus București. I ‘Rossoblù’ hanno anche perso la loro ultima partita europea. La squadra di Elias Charalambous ha tre punti nel girone unico di UEL grazie alla vittoria per 1-0 in trasferta alla prima giornata contro il Go Ahead Eagles.

Il Bologna è una delle squadre che ancora non ha avuto la gioia della vittoria in questa fase iniziale dell’Europa League. La formazione di dei rossoblù, dopo aver perso per 1-0 la trasferta contro l’Aston Villa e aver pareggiato contro il Freiburg per 1-1, è alla ricerca della prima vittoria in questa stagione.

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Cercel, Ngezana, Alhassan, Radunovic; Sut; Tanase; Cisotti, Olaru, Popescu; Birligea. All. Charalabous

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano

FCSB-Bologna, dove vederla in tv

FCSB-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. La sfida verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.