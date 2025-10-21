Forte momento di apprensione in casa del Bologna: l’allenatore Vincenzo Italiano è stato ricoverato presso il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna a causa di una polmonite batterica. La notizia è arrivata direttamente dal club rossoblù attraverso un comunicato ufficiale.
Vincenzo Italiano ricoverato per polmonite
Nel comunicato si legge: “Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato nel reparto di pneumologia, diretto dal professor Stefano Nava, a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid), per la quale è stata avviata una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà ricoverato per circa cinque giorni, con la situazione clinica in lento ma costante miglioramento. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.”