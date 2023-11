Stoccarda-Dortmund, le probabili formazioni e dove vederla

Il Borussia Dortmund non può permettersi di perdere ulteriore terreno in campionato dopo la debacle di una settimana fa con il Bayern Monaco. Riuscirà verosimilmente ad approfittare del calo dello Stoccarda, che farà di tutto per rimanere in partita. Il match sarà trasmesso da Sky Sport.

Stoccarda-Dortmund, le probabili formazioni

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Rouault, Anton, Zagadou, Ito; Karazor, Stiller; Silas, Millot, Führich; Undav.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha; Malen, Reus, Brandt; Füllkrug.