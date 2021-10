Strakosha, rinnovo prima dell’addio?

Strana la vita per Strakosha, il portiere albanese sta pagando a caro prezzo un errore di troppo, con Reina ormai titolare e punto fermo nell’11 di Sarri l’ex numero 1 vive un momento difficile nella capitale. Contratto in scadenza, il portiere già a gennaio potrebbe accordarsi con un altro club, l’idea del ds Tare è quella di trattare col calciatore e di rinnovare il contratto per poi decidere di comune accordo l’eventuale permanenza o la cessione, evitando di perderlo a zero come al momento si teme. Il giocatore ha tempo e modo di valutare al meglio, senza rinnovo sarebbe doppia beffa per il club capitolino, proveniente dal settore giovanile Strakosha garantirebbe infatti una plusvalenza non da poco.