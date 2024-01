Sudafrica-Namibia, probabili formazioni e dove vederla

Seconda giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa: il Sudafrica affronta il Namibia allo stadio Amadou Gon Coulibaly di Korhogo, domenica alle 21. Sudafrica, sconfitto dal Mali nella gara d’esordio, con un solo risultato a disposizioni per sperare di modificare il proprio andamento e raggiungere la qualificazione. Namibia, vincitore nella prima giornata, a caccia di una vittoria per staccare il pass per il prossimo turno. Il match sarà visibile, in diretta e streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni:

SUDAFRICA (4-4-2): Williams; Mudau, Xulu, Mvala, Modiba; Tau, Mokoena, Sithole, Maseko; Zwane, Makgopa. CT. Bross.

NAMIBIA (4-1-4-1): Kazapua; Nyambe, Amutenya, Haukongo, Hanamub; Petrus; Iimbondi, Shitembi, Tjiueza, Hotto; Shalulile. CT. Benjamin.