Sudtirol-Spezia 1-1 Al Druso finisce in parità, la squadra di D'Angelo non sa più vincere

Finisce in parità l’anticipo della 28^ giornata di Serie B tra Sudtirol e Spezia. Padroni di casa in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Odogwu, immediato pareggio dei liguri con Mateju. Lo Spezia ci prova nella ripresa a portare a casa i tre punti, ma la mira di Esposito e compagni non è risultata delle migliori. Nel finale Pyythia ha avuto il match point del possibile 2-1 per il Sudtirol ma il pallone è terminato a lato. La squadra di castori guadagna un punto in ottica salvezza, lo Spezia è atteso Domenica prossima allo scontro al Picco contro il Pisa.

Il tabellino

Sudtirol – Spezia: 1-1;

Reti: 26′ Odogwu (Su), 29 Mateju (Sp);

Ammoniti: 26′ Chichizola (Sp), 56′ Pietrangeli (Su) 71′ Hristov (Su), 80′ Cassata (Sp);

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, Kofler (73′ Tait), Praszelik (61′ Belardinelli), Casiraghi (73′ Pyythia), Barreca (61′ El Kaouakibi); Odogwu, Merkaj (83′ Rover). All. Castori.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Bertola; Mateju (85′ Elia), Vignali (64′ Kouda), S. Esposito, Bandinelli (73′ Cassata), Reca (73′ Aurelio); Colak (64′ Di Serio), P. Esposito.