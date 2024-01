Supercoppa di Spagna: Barcellona-Osasuna, probabili formazioni e dove vederla

Seconda semifinale delle Final Four di Coppa di Spagna tra Barcellona e Osasuna. Blaugrana qualificata alla competizione in quanto campioni di Spagna in carica. Osasuna giunta alle Final Four grazie alla finale di Coppa del Re, persa contro il Real Madrid, raggiunta nella passata stagione. L’ultimo precedente tra i due club, risalente a settembre, è terminato 1-2 per il la formazione di Xavi. Il match, in programma giovedì alle 20 allo stadio Al-Awwal Park, casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, sarà visibile, in esclusiva, su Telelombardia; in streaming sul canale di Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Araujo, Balde; Gundogan, Pedri, De Jong; Joao Felix, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Areso, David Garcia, Catena, Cruz; Ibanez, Torro; Arnaiz, Oroz, Moncayola; Avila. All. Arrasate.