Supercoppa Europea: Real Madrid-Atalanta, risultato in tempo reale (2-0)

Nella solita serata estiva si gioca la Supercoppa Europea dove tra poco meno di mezz’ora scenderanno in campo Real Madrid e Atalanta. Il pronostico sarebbe scontato anche se la squadra di Gasperini ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà le Merengues.

Real Madrid-Atalanta, risultato live e tabellino:

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé,Vinícius Junior. A disposizione: Lunin, Gonzalez, Camavinga, Modric, Arda Guler, Endrick, Lucas Vazquez, Vallejo, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Ramon. Allenatore: Carlo Ancelotti

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

A disposizione: Rossi, Carnesecchi, Godfrey, Sulemana, Bakker, Cassa, Palestra, Retegui, Comi, Tornaghi, Manzoni, Vavassori.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Ammonizioni; Ederson, Bellingham

Recupero:

Reti: 59′ Valverde, 68′ Mbappè