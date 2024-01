Meno di due ore e sarà Inter–Lazio, a Riad in palio la finale di Supercoppa. Nerazzurri e biancocelesti in campo, obiettivo raggiungere e sfidare il Napoli nella finalissima in programma lunedi sera.

Inter-Lazio le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni.