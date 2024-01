Supercoppa Italiana: Napoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Finale delle Final Four della Supercoppa Italiana tra Inter, vincitore dell’ultima Coppa Italia, e Napoli, campione d’Italia in carica. I partenopei hanno superato i viola nella semifinale, i nerazzurri hanno sconfitto la Lazio, entrambe con il risultato di 3-0. Il match, in programma lunedì alle 20 all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad, sarà visibile, in esclusiva, su Canale 5; in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.