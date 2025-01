Supercoppa rossonera! Il Milan ribalta l’Inter a Riyadh! Finisce 2-3

Serata incredibile per il Milan. Inter avanti di due si lascia ribaltare. Decisiva la rete di Abraham nel finale.

Disastro Inter nella notte di Riyadh. Il Milan conquista, in rimonta, la Supercoppa Italiana. L’Inter avanti di due reti si fa battere dai rossoneri. Impresa incredibile della formazione di Conceição.

Inter – Milan, Lautaro manda i nerazzurri al comando negli spogliatoi

Non un grande primo tempo a Riyadh. Tanto equilibrio nella prima parte di gara, con una vera grande occasione, l’unica fino al gol, di Dimarco. Taremi dalla trequarti, si allarga verso sinistra dove c’è l’esterno dell’Inter pronto ad una grande conclusione su cui è necessaria la risposta di Maignan. Il vantaggio nerazzurro sopraggiunge a fine prima frazione di gioco. Mkhitaryan per Taremi, l’iraniano vede Lautaro Martinez libero, pronto a controllare e calciare di sinistro dove il portiere rossonero non può arrivare.

Inter – Milan, clamorosa rimonta rossonera

La ripresa riparte nel medesimo modo in cui si è conclusa. Al 47′ arriva il raddoppio dell’Inter. Lancio di De Vrij verso Taremi, pronto a bucare la difesa avversaria, controllare e non lasciare scampo a Maignan. La reazione rossonera, tuttavia, c’è. Dagli sviluppi di una punizione calciata da Theo Hernández arriva il gol che manda il parziale sul 2-1. Il pari rossonero arriva all’80. Dopo diversi minuti di pressione rossonera, e un palo di Carlos Augusto al centro, è Pulišić a regalare un insperato 2-2. Theo Hernández trova l’americano a centro area, che controlla di sinistro e infila l’estremo difensore nerazzurro. L’Inter prova a rispondere: grande parata di Maignan su Dumfries. Nel recupero il Milan completa la rimonta e ribalta il risultato. Leão pesca Abraham tutto solo in mezzo all’area di rigore: l’ex Roma deve solo appoggiarla a porta sguarnita. Al Milan la Supercoppa Italiana.

Inter – Milan, risultato e tabellino

2 – 3

Reti: 45′ Lautaro Martinez (I); 47′ Taremi (I); 52′ Theo Hernández (M); 80′ Pulišić (M); 93′ Abraham (M)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij (84′ Darmian), Bastoni; Dumfries, Barella (84′ Frattesi=, Çalhanoğlu (35′ Asllani), Mkhitaryan (66′ Zieliński), Dimarco (66′ Carlos Augusto); Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (87′ Calabria), Tomori, Thiaw, Theo Hernández; Musah (77′ Abraham), Fofana; Jimenez (50′ Leão), Reijnders (77′ Loftus-Cheek), Pulišić; Morata. All. Conceição.