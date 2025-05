Lecce – Napoli, le ultimissime sulle formazioni

Possibile coppia Raspadori–Lukaku per Antonio Conte. In mezzo al campo c’è Gilmour con Lobotka. Nessun dubbio su McTominay. Cambio al 4-2-3-1 per il Lecce. Sulla trequarti Karlsson e Morente ai lati di Berisha, alle spalle della punta Krstovic.

Lecce – Napoli, le probabili formazioni:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Karlsson, Berisha, Morente; Krstovic. All. Giampaolo.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.