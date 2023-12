L’ Inter che inizialmente era fra i 12 club fondatori, si è chiamata fuori dal progetto Superlega nell’aprile del 2021. E dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che da rida speranza al torneo extra-Uffa, fa sapere che la sua posizione a riguardo resta tale a due anni fa.

L’Inter dice no alla Superlega: “Futuro del calcio con Fifa e UEFA”

Da poco, infatti, la società neroazzurra ha diramato tramite il proprio sito ufficiale un comunicato in cui si schiera con la FIFA e la UEFA. Di seguito la nota della società:

“FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA.

Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall’ECA per sostenere questi valori.”