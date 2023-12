Diego Tavano è intervenuto in esclusiva a CentrosuonoSport101.5. Ecco le parole dell’agente ai microfoni di Roberta Pedrelli e Gabriele Gerini, all’interno della trasmissione “Calcio&Pepe”.

Bove rinnova fino al 2028. Dicci qualcosa di più sulla trattativa.

“È qualcosa che era nell’aria da tempo, da settembre. Abbiamo cercato di mantenere un profilo basso per il bene del ragazzo, per far sì che mantenesse la concentrazione e continuasse a fare qualcosa d’importante. La sua permanenza non è mai stata messa in dubbio: Edoardo voleva restare in giallorosso, legarsi a questi colori, che ama, che difende. È una storia bellissima.”

È stata una trattativa lunga e c’è sempre stata la volontà del calciatore. Qualche altra squadra è interessata a Bove?

“Clausole e bonus hanno portato via un po’ di tempo, ma le intenzioni di Bove sono sempre state le stesse: restare alla Roma. La volontà è sempre stata ferma. Un ragazzo di ventun anni come lui, soprattutto per la sua duttilità, fa gola; ho parlato con diversi club, data comunque la scadenza a giugno 2025, non così lontana. Sinceramente, però, la Roma è la Roma. Non abbiamo mai pensato a nulla di diverso.”

Tu tuteli molto il calciatore. Questo tuo modo di agire rispecchia benissimo il calciatore e il suo modo di agire sul campo.

“Mi sento un procuratore sui generis. Mi fa piacere essere diverso. L’economia conta, ma fino ad un certo punto. Oggi è più importante dare un segnale: aiutare i miei ragazzi, farli crescere e supportarli. Quando Edoardo è stato escluso dalla lista dei convocati al ritiro da Mourinho ho incontrato Tiago Pinto. È stato lui a spingere a provarci e lo ringrazio. Ringrazio anche Mourinho per aver dato fiducia ad Edoardo, fino a farlo diventare uno dei calciatori più interessanti, non solo del panorama italiano, ma anche europeo. Ha un grande margine di crescita.”

Ci sono delle clausole in questo contratto?

“Nessuna. Chi vuole Edoardo deve parlare con la Roma, è la squadra che l’ha cresciuto ed è giusto così. Lui continua a studiare, ha una grande testa, i giallorossi meritano un giocatore come lui.”

Si va incontro al calciomercato invernale. Uno dei nomi in orbita Roma è Kiwior, calciatore che sta trovando poco spazio nell’Arsenal. Tu che sei esperto del settore, è il profilo giusto per la difesa giallorossa?

“Sarà un gran lavoro che farà Tiago con gli scout e con Mourinho. Kiwior non è l’unico a trovare poco spazio nel proprio club, spetta loro cercare la soluzione giusta per la squadra. Faranno le loro accurate valutazioni.”

Tu di occupi anche di Moto GP, hai Fabio Giannantonio, è cresciuto tanto, avete già trattato con la VR46?

“La sua vittoria in Qatar resta una delle emozioni più grandi della mia vita, come il gol di Edoardo contro il Bayer Leverkusen. Fabio ha avuto una grande crescita. Lo spostamento di Marquez ci ha creato problemi. Abbiamo trovato una soluzione con Valentino Rossi. Il 2024 sarà un grande anno.”