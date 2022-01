Team Colpack Ballan per un 2022 di primo livello

Il Team Colpack Ballan si presenta al via della nuova stagione 2022 per ripetere gli straordinari successi di quella appena conclusa

Il Team Colpack Ballan è pronto ad affrontare la stagione 2022 con un team di assoluto livello, con cui si tenterà di replicare gli straordinari successi della scorsa stagione.

Filippo Baroncini e Juan Ayuso sono stati i fiori all’occhiello di una stagione che tra tante vittorie (40) ha portato in dote la vittoria del Mondiale Under 23 con l’italiano e la conquista della maglia rosa al Giro d’Italia Under 23 con lo spagnolo.

Al termine della stagione entrambi i corridori si sono accasati con squadre del World Tour: Baroncini sarà alla Trek Segafredo e Ayuso alla UAE Emirates.

Team Colpack Ballan, ecco il roaster per il 2022

Ambrosini Matteo (ITA)

Balestra Lorenzo (ITA)

Baroni Alessandro (ITA)

Boscaro Davide (ITA)

Calì Francesco (ITA)

Della Lunga Francesco (ITA)

Gomez Nicolas (COL)

Kajamini Florian (ITA)

Meris Sergio (ITA)

O’Connor Ronan (IRL)

Persico Davide (ITA)

Petrucci Mattia (ITA)

Plebani Nicola (ITA)

Quaranta Samuel (ITA)

Raviele Karim (ITA)

Romele Alessandro (ITA)

Sanchez Estevez Ruben (SPA)

Umbri Gidas (ITA)

Anche lo staff è di primissimo livello con il Team Manager Antonio Bevilacqua e i Direttori Sportivi Gianluca Valoti, Flavio Miozzo e Giuseppe Dileo.

LEGGI ANCHE. I nuovi Campioni del futuro